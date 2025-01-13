На Покровском направлении продолжаются бои, РФ наступала на Харьковщине и Донбассе

За прошедшие сутки войска России наступали на нескольких направлениях в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник проводил наступательные действия в Волчанске и в районе Казачьей Лопани. По нашим позициям в Волчанске враг применил тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк"», - говорится в сообщении. По данным ОСУВ «Хортица» атаки отражены.



На Купянском направлении, по официальным данным, российская армия штурмовала позиции сил обороны в районах Петропавловки и Песчаного, а на Лиманском - недалеко от населенных пунктов Копанки, Ямполовка, Первомайское, Макеевка и Терны. Также указано, что противник успеха не имел.



«На Краматорском и Торецком направлениях армия РФ атаковала позиции сил обороны в Часовом Яру, в Торецке и в районах Белой Горы, Ступочек и Щербиновки. На Покровском направлении противник проводил наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Сухого Яра, Зеленого, Удачного, Надеевки, Ясенового и Андреевки», - рапортуют в «Хортице». Добавляя что бои продолжаются в Лисовке, Шевченко, Нововасильевке, Янтарном и Петропавловке.



В Силах обороны утверждают, что на Новопавловском направлении россияне продолжают накапливать силы для дальнейших атак. За эти сутки оккупанты безуспешно атаковали укрепления ВСУ в районах Зеленовки, Нескучного, Новоселки и Времовки.



Напомним, проект DeepState заявляет, что российская армия продвигается на Донбассе. Так захват новых позиций фиксируется в Часовом Яру, Торецке на Кураховском направлении и сразу в нескольких селах на Покровском направлении.