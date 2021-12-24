СМИ узнало содержание «10 шагов Зеленского» по Донбассу

Российское издание «Коммерсант» узнало содержание 10 шагов, которые власти Украины предложили для урегулирования конфликта на Донбассе.



По данным издания, свои предложения украинская сторона распространила еще перед состоявшимся 8 декабря заседанием Трехсторонней контактной группы. Полное название документа: «Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года».



Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (имеется в виду 8–9 декабря. — Ред.) на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года.



Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ «Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО или РФ.

Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1–3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ:

вернуться к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементированной в нем «формулой Штайнмайера» (одобрена ТКГ в октябре 2019 года, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. — Ред.).

Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:

поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;

заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

содействия проведению «новогоднего / рождественского» взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.

Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.

Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.



Шаг 9. Проведение саммита лидеров Нормандского формата.



Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

«Новости Донбасса» попросили спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича подтвердить или опровергнуть правдивость содержания опубликованных в СМИ предложений. Арестович отказался комментировать это.



Представитель России в ТКГ Борис Грызлов сказал «Коммерсанту», что указанные «10 шагов» в неофициальном порядке были переданы России в начале декабря, «но никогда не направлялись Киевом на рассмотрение в контактную группу». «Первые три шага, выполнение которых зависит исключительно от воли Киева, как было сказано выше, неизменно блокируются Украиной, как до, так и после получения от нее указанного документа. Это касается вопросов перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц», — утверждает Грызлов.

О предложенных 10 шагах по урегулированию конфликта на Донбассе президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сообщили 21 декабря. Свои предложения Украина передала России, США, Франции и Германии, отметил Зеленский.



На последнем в этом году заседании ТКГ 22 декабря стороны договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы все равно не прекратились.