Макрон анонсировал третий за несколько недель разговор с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два обстоятельных разговора по телефону с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор», — сказал он на пресс-конференции в Париже.



В свою очередь, в Кремле не исключают возможного телефонного разговора Путина и Макрона.



«Речь, разумеется, идет о телефонном контакте», — сказал агентству пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Песков заметил, что «сейчас пока точного времени нет».



«С другой стороны, между двумя президентами контакты могут согласовываться весьма и весьма оперативно. Поэтому нельзя исключать, что в ближайшие дни такой контакт может состояться», — добавил он.