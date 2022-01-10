Победителей в программе льготной ипотеки среди переселенцев обещают определять чаще

На этой неделе будет продолжен отбор участников программы, в рамках которой переселенцы из Крыма и Донбасса могут получить льготный кредит на покупку жилья. В среду, 12 января, будут отобраны еще 150 участников программы.



Об этом сообщили в пресс-службе Государственного фонда молодежного строительства (Держмолодьжитла). Там отметили, что в дальнейшем этапы отбора будут проходить не реже одного раза в месяц, по факту поступления средств и чаще.



Пресс-служба сообщает, что во втором полугодии 2021 состоялось пять этапов отбора участников этой программы. По их результатам собственным жильем уже обеспечены более 240 семей. Это около 700 переселенцев, которые получили право оформить кредит на жилье под 3% годовых.



Другие этапы отбора пройдут в 2022 году.



Ранее в пресс-службе «Держмолодьжитла» сообщили, что в рамках проекта уже выдано 206 кредитов, на обработке находятся 103 пакета документов кандидатов-победителей.



Из 25,5 миллионов евро грантовых денег уже получено 9 миллионов евро. Еще на 9,5 миллионов евро подготовлена ​​заявка в немецкий банк развития KfW. Остаток суммы гранта будет использован в 2022 году.

Льготные кредиты рассчитаны на приобретение жилья на сумму около 40 тысяч евро сроком на 20 лет под 3% годовых.



Проект «Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц» реализует украинское правительство при поддержке правительства Германии. Для отбора использован сервис RandomPicker.