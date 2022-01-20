Байден усомнился в скором вступлении Украины в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что Украина вряд ли в скором времени вступит в НАТО. По его словам, для вступления в Альянс нужно выполнить ряд условий.



«Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно»,— сказал Байден, выступая на пресс-конференции в Белом доме.



По его словам, для вступления в Североатлантический альянс Украине предстоит проделать много работы в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят». Кроме того, он напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов блока.

Президент Владимир Зеленский во время встреч с западными партнерами впрошлом году неоднократно поднимал вопрос о вступлении Украины в НАТО. В частности, он заявил, что хочет услышать четкие сроки вступления страны в Альянс.



17 декабря МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Москва, в частности, предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО бывших советских республик. В свою очередь США и руководство НАТО указывают на политику открытых дверей и на то, что каждая страна сама вправе выбирать, вступать ей в блок или нет.