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Командующий ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в Украину. МИД отреагировал

22 января 2022, 14:27

Командующий ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в Украину. МИД отреагировал

Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Министерство иностранных дел Украины назвало такие высказывания категорически неприемлемыми.

Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины.

«Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы», — сказал Шенбах.

Он добавил, что Грузия готова к членству в НАТО, однако этот шаг «нелогичен» и не имеет ничего общего с ситуацией в странах Балтии.

«Это не то же, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия лишила их свободы», — заявил командующий ВМС Германии.

В министерстве иностранных дел Украины потребовали разъяснений в связи с данными высказываниями.

«Крымский полуостров может быть потерян только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. В этой связи требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы», — говорится в заявлении спикера МИД Олега Николенко.

В заявлении подчеркивается, что в МИД особенно удивлены услышать сантименты Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а свыше стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы.

«На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти пределы грубо нарушены», — говорится в заявлении.

Украинский МИД требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации безопасности в Европе.

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