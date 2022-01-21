Зеленский заявил, что Россия готова отдать Донбасс взамен на Крым

Россия будет готова отдать Донбасс при условии, что Украина забудет про Крым, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.



«Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе», — сказал он.



Президент подчеркнул, что Россия будет готова отдать Донбасс, если Украина забудет о Крыме. При этом Зеленский заверил, что«Крым никто не забудет».



Кроме того, он сказал, что, если РФ пойдет на вторжение, то пострадают от этого не только Украина, но и соседние страны.



По словам Зеленского, учитывая, что у РФ одна из сильнейших армий мира, «то это будет война». «И если это будет война, причем очень сильная, то все проиграют», — отметил он.



«Сотни тысяч жизней будут потеряны. Пострадают и соседние с Украиной соседние страны. А тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное — сохранить нашу территорию», — подытожил Зеленский.

Президент Зеленский надеется, что результатом переговоров с РФ в различных форматах будет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантии со стороны РФ по достижению мира на Донбассе.