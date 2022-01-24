Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранение украинского военного

За минувшие сутки, 23 января, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых восемь — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В направлении Водяного боевики 4 раза открыли огонь из минометов 120 и 82 мм, а также из гранатометов разных систем. При обстреле Катериновки они применяли стрелковое оружие и различные гранатометы.



Вблизи Попасной НВФ дважды осуществляли обстрелы из 120-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Поблизости Новозвановки незаконные вооруженные формирования применили артиллерию калибра 122 мм.



На окраинах Причепиловки боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов.



Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий ранен. Сейчас он находится в больнице, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Украинские военные открывали огонь в ответ, но не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в 4 обстрелах своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Водяного-Коминтерново.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 24 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.