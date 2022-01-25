По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 788 новых случаях инфицирования коронавирусом. От осложнений умерли еще три пациента. С начала пандемии на подконтрольной властям территории коронавирус обнаружили у 174 695 человек. Из них 164 816 пациентов выздоровели, 5270 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 647 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли три человека. Всего группировка «ДНР» признает 122 527 заболевших. Из них 109 313 человек выздоровели, летальных случаев — 9 485.



На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 387 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще четверо больных. За все время пандемии ковид установлен у 62 393 человек. Из них выздоровели — 57 751 человек, умерли — 2 259 пациентов.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировали 42 новых случая заражения коронавирусом. От осложнений умерли 7 ранее заболевших. С начала пандемии зарегистрирован 22 187 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 619 человек, а 3151 человек умерли.



Политика



Законы, предусмотренные Минскими соглашениями, могут быть приняты Верховной Радой после согласования плана прекращения войны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что Минские соглашения являются единой платформой, на которой сегодня можно работать.



В Белом доме считают, что действия России на границе Украины, являются агрессивными и могут быть подготовкой к вторжению, несмотря на то, что в Киеве заявляют о физической невозможности такого наступления в настоящее время. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. Несмотря на это, по ее словам, у президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска в Украину.



Экономика



Работники Алчевского металлургического комбината, расположенного на оккупированной территории Луганской области, еще не видели обещанных новым «инвестором» Евгением Юрченко больших зарплат. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали работники предприятия. Жалуются на АМК и на серьезные проблемы с кадрами. Сейчас на комбинате — примерно 1200-1400 вакансий. Агитаторы ездят по соседнему Перевальскому району, а также по еще более депрессивным населенным пунктам вроде Брянки и Кадиевки (Стаханова), уговаривая местных жителей трудоустроиться на комбинате.



Общество



Министерство реинтеграции подписало меморандумы о сотрудничестве с двумя операторами мобильной связи об услуге «виртуального номера» для жителей оккупированных территорий.



В 2022 году в международной гуманитарной помощи нуждаются примерно 2,9 миллиона жителей Украины, в основном пострадавших от конфликта на востоке и проживающих на территориях, которые неподконтрольны правительству. Такие данные озвучили в ООН.



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