Без повышения зарплат и с дефицитом кадров: Ситуация на Алчевском меткомбинате при «ЛНР»

Евгений Юрченко и Леонид Пасечник на АМК. Фото «ЛИЦ»

Работники Алчевского металлургического комбината (АМК) на данный момент еще не видели обещанных новым «инвестором» Евгением Юрченко больших зарплат. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали работники предприятия.



Собеседники НД признаются, что обещаниям Юрченко относятся скептически.



Жалуются на АМК и на серьезные проблемы с кадрами. Сейчас на комбинате — примерно 1200-1400 вакансий. Агитаторы ездят по соседнему Перевальскому району, а также по еще более депрессивным населенным пунктам вроде Брянки и Кадиевки (Стаханова), уговаривая местных жителей трудоустроиться на комбинате.



Но, по словам собеседников НД, люди «не особо рвутся», потому как в Алчевск трудно добираться. Учитывая, что работа по сменам, то попасть вовремя на работу и обратно домой довольно сложно.



Впрочем, начальство на АМК надеется, что вернутся те специалисты, которые выехали в 2015-2016 годах. Тогда на металлургические заводы в Россию уезжали бригадами, уточняет один из собеседников.



По словам бывшего сотрудника АМК, недавно ему звонили с комбината и уговаривали, чтобы он вернулся обучить новичков-агломератчиков. Он ответил отказом, пояснив, что давно пенсионер.



Вместе с тем с приходом Юрченко сотрудникам, которые продолжают работать на АМК, действительно погасили задолженность по зарплате, которая накопилось за период управления комбинатом компанией «Внешторгсервис». Однако те, кто уволился раньше, получили еще не все долги.



Сегодня Алчевский меткомбинат посетили глава группировки «ЛНР» Леонид Пасенчик и гендиректор компании «Южный горно-металлургический комплекс» Евгений Юрченко. Во время визита Пасечник наградил Юрченко почетным знаком «От благодарного народа ЛНР».

В начале января стало известно, что новым управляющим Алчевского металлургического комбината стал топ-менеджер из России.



АМК находится на подконтрольной группировке «ЛНР» территории. В 2017 году украинский собственник предприятия — «Индустриальный союз Донбасса» — утратил контроль над АМК. «ЛНР» передала комбинат под управление компании «Внешторгсервис», которую контролировал сбежавший в Россию украинский олигарх Сергей Курченко. В июне 2021 года новым владельцем «Внешторгсервиса» стал россиянин Евгений Юрченко. В октябре Юрченко зарегистрировал в ОРДЛО компанию ЮГМК, которая является преемницей «Внешторгсервиса».