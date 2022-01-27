Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов во время заседания ТКГ 26 января прокомментировал проект обращения депутатов КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».



Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.



Так, отвечая на вопросы украинской стороны, Грызлов отметил, что «это только обращение 11 депутатов, даже не фракции», а РФ подчеркивает приверженность Минским соглашениям в целом.

19 января депутаты от Компартии России внесли проект постановления, предлогающий официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР».



Кремль отказался комментировать предложение КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой. При этом в Совете федерации РФ, комментируя инициативу Компартии РФ, заявили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.



Совет Госдумы России рассмотрит обращение депутатов Компартии о признании «Л-ДНР» в феврале.