ГБР: Перекрестного допроса Порошенко и Медведчука пока не будет

Проведение перекрестного допроса нардепа, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука не запланировано на 31 января, сообщает пресс-служба ГБР.



В Бюро отметили, что у Порошенко есть обязательства сотрудничества со следствием. Статус нардепа не дает права игнорировать УПК, напомнили пятому президенту.



«Любой подозреваемый, даже если это народный избранник, по какому-либо уголовному производству не может определять количество допросов и виды процессуальных действий, которые следует провести во время расследования. Участие в процессуальных действиях — обязанность Порошенко. Именно закон определяет, что у него есть определенные обязательства, которые он должен выполнять, а не руководствоваться личными желаниями по этому поводу», — говорится в сообщении.



В Бюро уточнили, что слова защиты Порошенко, что тот не будет сотрудничать со следствием, «восприняты с досадой». В связи с этим меру пресечения в виде личного обязательства назвали «слишком мягкой».



«Все более очевидно, что Порошенко намерен сорвать следствие и лишь политизирует процесс», — отметили в ГБР, призвав Порошенко и его защиту «не манипулировать информацией и не распространять фейки». По этому поводу в Бюро подчеркнули, что в планах на 31 января нет допроса Медведчука, а потому и перекрестного допроса не может быть.



В заключение в ГБР заявили, что было бы «достойным Порошенко не прятаться, не бегать от процессуальных действий, а полноценно в них участвовать».

20 декабря 2021 года ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.



19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по «угольному делу».



24 января Порошенко, подозреваемый в госизмене, прибыл в Государственное бюро расследований, однако через 7 минут ушел оттуда, не дождавшись следователя.