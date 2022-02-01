В Донецке эвакуировали людей из «администрации» Киевского района после сообщения о минировании

Сотрудники и посетители «администрации» Киевского района Донецка были эвакуированы после анонимного сообщения о минировании здания.



Как сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» «районной администрации» Валентин Левченко, в течение 10 минут после поступления информации о минировании , 49 сотрудников и 10 посетителей были эвакуированы.



Сейчас на месте работают спасатели и полиция.

В минувшую пятницу в Донецке поступило сообщение о минировании 9 зданий, включая несколько «министерств ДНР». После проверки информация о минировании не подтвердилась.