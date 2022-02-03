Байден и Макрон обсудили наращивание войск РФ вблизи Украины

В среду, 2 февраля, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в связи с наращиванием Россией военного присутствия на границах Украины. Об этом сообщает Белый дом.



Оба лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также рассмотрели дипломатические пути быстрого реагирования и экономических ударов по РФ в случае ее дальнейшего вторжения в Украину. Политики договорились продолжать тесные контакты.



Напомним, президент США Джо Байден одобрил развертывание 3 тысяч американских военнослужащих в Польше, Германии и Румынии. Это решение принято с целью поддержки стран-участниц НАТО в Восточной Европе на фоне сосредоточивания российских войск вдоль границы Украины.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину «неизбежным». По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.