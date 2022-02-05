За неделю КПВВ на Донбассе прошли более 10 тысяч человек

В течение недели контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 10 тысяч человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Ежедневно пропуск через линию соприкосновения осуществляется только в «Станице Луганской». За неделю интенсивность пассажиропотока здесь снизилась на 25%.



«Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 5 344 человека, а на контролируемую территорию — 5 021 человек», — говорится в сообщении.



В Донецкой области боевики осуществляют пропуск напротив КПВВ «Новотроицкое» только отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию соприкосновения здесь пересекли 184 человека и 46 транспортных средств на временно оккупированную часть Донетчины. В то же время 154 человека и 51 транспортное средство проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

С украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска ежедневно с 08:00 до 16:00. При этом боевики продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров.