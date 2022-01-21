На КПВВ «Новотроицкое» открыли пункт вакцинации от COVID-19

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» в Донецкой области, на терртории сервисной зоны, начал работу новый стационарный пункт вакцинации от COVID-19. О этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Теперь граждане смогут получить услугу по вакцинации от COVID-19 на территории сервисной зоны КПВВ в специально оборудованном помещении. График работы пункта — понедельник и пятница с 9:00 до 15:00», — говорится в сообщении.



В Минреинтеграции сообщили, что в данное время доступны две вакцины — Comirnaty от Pfizer-BioNTech и CoronaVac от Sinovac Biotech.

На этой неделе модульный пункт для прививок от COVID-19 был запущен на КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области.