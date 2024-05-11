Войска РФ 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть жертвы и рзрушения

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: ОВА

Войска России 11 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.



Покровский район. В Елизаветовке Марьинской громады 2 человека погибли и 1 ранен. В Кураховской громаде повреждены 5 частных домов в Трудовом, 2 в Волченке, 1 в Курахово; админздание и многоэтажка в Остром.



Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. В Старой Николаевке Иллиновской громады повреждены 7 объектов. В Марковом Константиновской громады повреждены 4 дома.



Бахмутский район. В Часовоярской общине ранены 2 человека, повреждены 14 частных домов, 3 многоэтажки и промышленное здание. В Северске повреждены 3 дома и нежилое строение.

С линии фронта эвакуировано 454 человека, в том числе 74 ребенка.