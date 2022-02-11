Пушилин противоречиво высказался о будущем Донецка

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не дал четкого ответа, каким видит будущее отдельных районов Донбасса — в качестве «независимой республики», в составе России или же в составе Украины в соответствии с Минскими соглашениями.



Соответствующий вопрос на пресс-конференции в Донецке ему задал французский журналист.



«У нас утверждена концепция внешней политики и там сказано, что мы выстраиваем государство как полноценного члена международного сообщества. Это про независимость», — сказал Пушилин на пресс-конференции в Донецке.



Вместе с тем он озвучил некие «устремления граждан», которые «хотят быть ближе к России, насколько это возможно».



«Что же касается наших обязательств. Да, у нас есть Минские соглашения, в которых мы крайне инициативны. Наши переговорщики подготовили массу документов: предложений, дорожных карт. Одна из последних лежит с 2020 года. Украина должна на нее отреагировать», — подчеркнул Пушилин.



По его словам, украинская сторона «не говорит ни "да", ни "нет"». «Мы не имеем права ждать. Поэтому используем те же Минские соглашения — пункт о трансграничном сотрудничестве. Мы его используем и взаимодействием сейчас с Россией», — сказал Пушилин.



Он полагает, что в сложившейся ситуации «нужно опираться на те возможности, которые есть». «Позиция людей — очевидна, позиция согласно Минских соглашений — тоже очевидна. Мяч, наверное, на стороне и Украины, и стран-гарантов в лице Франции и Германии, которые имели бы возможности, если бы хотели надавить на Украину для того, чтобы она выполнила взятые на себя обязательства», — резюмировал Пушилин.

Глава «ДНР» не исключил заход регулярной российской армии на Донбасс в случае «полномасштабного наступления» со стороны Украины.



Пушилин отказался прогнозировать, пойдет ли Россия на признание «Л-ДНР» или открытые поставки оружия: «Это зависит о множества факторов и от ситуации, которая меняется каждый день»