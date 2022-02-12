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Если не забрать до 1 апреля: В Ощадбанке рассказали, сколько будут хранить перевыпущенные карты ВПЛ

12 февраля 2022, 18:59

Если не забрать до 1 апреля: В Ощадбанке рассказали, сколько будут хранить перевыпущенные карты ВПЛ

Действие просроченных карт внутренне перемещенных лиц будет прекращено 31 марта, а новые карты будут храниться, пока владельцы не заберут их. Об этом рассказала «Новостям Донбасса» начальница Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко.

«Клиент после 31 марта 2022 года не будет иметь возможности снять средства с карты или обслуживаться этой картой, но средства на счету будут находиться. Они будут ожидать своих клиентов, пока они не обратятся лично или в соответствии с требованиями действующего законодательства в отделения Ощадбанка и не получат эти деньги, не пройдут идентификацию или верификацию или не выявят желание закрыть этот счет», — сказала Ивенко.

Она напомнила, что карты, срок действия которых закончился на период карантина или закончится до марта 2022 года, своевременно перевыпускаются и доставляются в отделения Ощадбанка, о чем клиентам отправляются СМС-сообщения, с указанием даты и времени, когда нужно обратиться в отделение Ощадбанка.

«И эти карты будут сохраняться в обслуживающем отделении банка без ограничений во времени до обращений клиентов. То есть пока клиент не обратится, карта будет находиться в отделении Ощадбанка», — уточнила начальница Донецкого областного управления Ощадбанка.

«Но я призываю всех внутренне перемещенных лиц не откладывать это, а по возможности обратиться как можно скорее, то есть до 31 марта, для того, чтобы после указанной даты у них была возможность рассчитываться новыми картами», — добавила Светлана Ивенко.

Ощадбанк в последний раз продлил действие карт переселенцев, которые были просрочены в период карантина, до 1 апреля 2022 года.

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