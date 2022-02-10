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Люди не едут: Верещук заявила, что в марте Ощадбанк может не справиться с объемом выдачи новых карт

10 февраля 2022, 22:18

Люди не едут: Верещук заявила, что в марте Ощадбанк может не справиться с объемом выдачи новых карт

Очень мало жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей едут на подконтрольную Украине территорию за новыми картами Ощадбанка. Это может привести к тому, что в марте, когда закончится срок продления старых карт, банк не сможет выдать новые всем желающим.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук по итогам встречи с главой ОБСЕ Збигневом Рау, передает «Дом».

Верещук напомнила, что политическим решением руководства Украины действие карточек продлевалось в связи с пандемией COVID-19, но из-за закрытых со стороны боевиков КПВВ количество людей, которые едут на подконтрольные территории, чтобы пройти идентификацию и получить новые карты, остается очень маленьким.

«Люди не едут. Если и едут, то в очень малом количестве. И не проходят идентификацию. Уже на сегодняшний день Ощадбанк сигнализирует, если мы не начнем такую идентификацию и прохождение процедуры в феврале, то в марте способности банка не дадут возможности, даже если так случится и люди приедут, получить обновленные карточки. Это приведет в определенной степени к коллапсу, это приведет к огромной проблеме. И люди будут лишены права получить причитающиеся им выплаты», — пояснила глава Минреинтеграции.

Эту проблему, в частности, министр обсудила с главой ОБСЕ.

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