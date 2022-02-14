МОН заверило, что образовательный процесс не будет приостановлен

Учреждения образования Украины продолжают работу в обычном режиме, никаких решений о приостановлении учебного процесса нет, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.



Он отметил, что в социальных сетях и СМИ в последнее время распространяется «значительное количество сообщений дезинформационного содержания, что приводит к паническим настроениям в обществе».

В связи с этим Шкарлет призвал каждого «сохранять спокойствие и трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве Украины и за ее пределами».

«Подчеркиваю, что учреждения образования, как и прежде, продолжают свою работу в обычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений о его приостановлении нет! Формат обучения в разных регионах зависит исключительно от уровня эпидбезопасности», — отметил глава Минобразования.

В заключение он призвал граждан доверять информации только из официальных источников, в частности каналам коммуникации Генерального штаба ВСУ, Министерства обороны, правительства и Офиса Президента.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам, пообещав жесткое реагирование на попытки по дестабилизации ситуации в стране.