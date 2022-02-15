Израиль отказался продавать Украине систему противоракетной обороны «Железный купол», стремясь избежать участия в украинско-российском конфликте. Об этом сообщает израильская газета «Едиот Ахронот».



«Этот вопрос демонстрирует затруднительное положение, в котором оказался Иерусалим, поскольку присутствие России в Сирии означает, что две страны фактически имеют общую границу. Правительство считает, что администрация [президента США Джо] Байдена и лидеры Конгресса понимают необходимость того, чтобы Израиль действовал осторожно и продемонстрировал "ответственное и чуткое" поведение, когда дело доходит до поставок его оборонительного оружия», — пишет издание.



Система противоракетной обороны «Железный купол» была разработана Израилем совместно с Пентагоном. Соглашение между двумя странами не позволяет продавать технологию третьим лицам без взаимного согласия.



Администрация президента Джо Байдена и члены Конгресса от обеих партий были склонны занять более агрессивную позицию в отношении продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Но некоторые в Конгрессе, желая оказать большее давление на Байдена, включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая заставит Белый дом продать или передать Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая «Железный купол».



Поправка требовала от Пентагона представить Конгрессу отчет с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи «существующих систем» Украине.



Это поставило Израиль в сложное положение, отмечает газета. Он может отклонить запрос США на поставку технологии Украине или рискнуть конфронтацией с Россией. Власти Израиля сообщили администрации в ходе неофициальных переговоров, что не могут согласиться на такой шаг, учитывая свои отношения с Москвой.



Украина напрямую обратилась к правительству Израиля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале этого месяца в интервью телеканалу Kan Public Broadcasting заявил о желании его правительства приобрести оборонительную систему, а также об их просьбе от США получить батарею ракет Patriot.



По данным «Едиот Ахронот», аргументы Израиля убедили Вашингтон, и вопрос о возможной продаже был снят с обсуждения».