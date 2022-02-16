Резников: Украинская разведка не подтверждает отведение российских войск от границ

Последний отчет украинской разведки, составленный в среду, 16 февраля, не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью агентству Reuters.



По его словам, Украина поверит, что Россия серьезно относится к разрешению нынешнего кризиса только в том случае, если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе силы, дислоцированные в Беларуси для учений, которые должны завершиться 20 февраля.



По данным Минобороны, в настоящее время вдоль границ Украины сосредоточено около 140 000 объединенных российских военных и пророссийских вооруженных формирований, в том числе 125 000 наземных войск. По словам министра, только в Беларуси находится 9000 российских военнослужащих.



Для сравнения Резников сказал, что Украина имеет около 35 000 военнослужащих в восточной части Донбасса.



Он прокомментировал кадры, опубликованные министерством обороны России, на которых видно, как танки, боевые машины пехоты и самоходно-артиллерийские установки покидают оккупированный Крым.



«К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными индикаторами. Это не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведсообществ наших стратегических партнеров», — сказал Резников.



Министр обороны отметил, что даже если российские войска уйдут из одного места, это, скорее всего, будет лишь «миграцией» в другой район рядом с Украиной, а не настоящим отступлением.



«Все войска, которые они подтянули... должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда будет ясно, что они отменили свои агрессивные планы. Недостаточно вывести людей — должны уйти также вооружение и техника», — добавил Резников.



Он также сообщил, что хакерская атака, которая произошла 15 февраля, не повредила веб-портал министерства обороны и не затронула закрытые системы управления и контроля Украины. Резников сказал, что Минобороны хочет создать специальные киберподразделения для борьбы с такими атаками в будущем.

15 февраля министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.



НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости быстро вернуть войска к границе.



Президент Владимир Зеленский отметил, что пока заявления России об отводе войск остаются лишь заявлениями.