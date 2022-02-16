Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников: Украинская разведка не подтверждает отведение российских войск от границ

16 февраля 2022, 20:48

Резников: Украинская разведка не подтверждает отведение российских войск от границ

Последний отчет украинской разведки, составленный в среду, 16 февраля, не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью агентству Reuters.

По его словам, Украина поверит, что Россия серьезно относится к разрешению нынешнего кризиса только в том случае, если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе силы, дислоцированные в Беларуси для учений, которые должны завершиться 20 февраля.

По данным Минобороны, в настоящее время вдоль границ Украины сосредоточено около 140 000 объединенных российских военных и пророссийских вооруженных формирований, в том числе 125 000 наземных войск. По словам министра, только в Беларуси находится 9000 российских военнослужащих.

Для сравнения Резников сказал, что Украина имеет около 35 000 военнослужащих в восточной части Донбасса.

Он прокомментировал кадры, опубликованные министерством обороны России, на которых видно, как танки, боевые машины пехоты и самоходно-артиллерийские установки покидают оккупированный Крым.

«К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными индикаторами. Это не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведсообществ наших стратегических партнеров», — сказал Резников.

Министр обороны отметил, что даже если российские войска уйдут из одного места, это, скорее всего, будет лишь «миграцией» в другой район рядом с Украиной, а не настоящим отступлением.

«Все войска, которые они подтянули... должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда будет ясно, что они отменили свои агрессивные планы. Недостаточно вывести людей — должны уйти также вооружение и техника», — добавил Резников.

Он также сообщил, что хакерская атака, которая произошла 15 февраля, не повредила веб-портал министерства обороны и не затронула закрытые системы управления и контроля Украины. Резников сказал, что Минобороны хочет создать специальные киберподразделения для борьбы с такими атаками в будущем.

Читайте также:

Зеленский: Изменений ситуации на границах и линии соприкосновения на Донбассе пока нет 

15 февраля министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.

НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости быстро вернуть войска к границе.

Президент Владимир Зеленский отметил, что пока заявления России об отводе войск остаются лишь заявлениями. 

Еще по теме

Люди
Алексей Резников
Организации
Минобороны
Прочее
отведение войск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:00
Деэскалация на словах, счастливый Донецк и кибератаки. Главное
20:42
В Донецке школьники вернутся к очному обучению
18:59
Обслуживал оргтехнику: «ДНР» отправила дончанина в колонию на 10 лет за «шпионаж»
16:42
Убитый на Донбассе командир подразделения «ЛНР» был россиянином — СМИ
15:56
В Донецке и Горловке с марта подорожает проезд в общественном транспорте
12:48
«ДНР»: Еще 2 277 заболевших коронавирусом, 10 человек умерли
08:57
«ЛНР» за сутки выявила 344 заболевших коронавирусом, семеро человек умерли
21:34
Помощь НАТО, признание «Л-ДНР», возвращение Ахметова. Главное
16:35
Путин напомнил о Минских соглашениях, комментируя обращение Госдумы о признании ОРДЛО
16:31
«ЛНР» заявила о «предотвращении теракта» в Луганске
16:03
Пушилин и Пасечник готовы к любому решению Путина относительно признания «Л-ДНР»
14:29
В Донецке вновь сообщили о минировании зданий, люди эвакуированы
10:46
«ДНР»: Еще более 2500 заболевших ковидом, 9 человек умерли
08:47
Новые медиапотери «ДНР»: «Первый республиканский телеканал» удален из YouTube
08:27
«ЛНР»: за сутки еще 524 случая COVID-19
все новости
21:38
Зеленский заявил, что Украина должна усиливать вещание своего телевидения на Донбассе
21:14
Индексация пенсий с 1 марта: В Минсоцполитики рассказали, на сколько увеличатся выплаты
21:00
Деэскалация на словах, счастливый Донецк и кибератаки. Главное
20:48
Резников: Украинская разведка не подтверждает отведение российских войск от границ
20:42
В Донецке школьники вернутся к очному обучению
20:32
ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро
20:16
Хочу верить, что без нас с Россией ни о чем не договаривались — Зеленский
19:50
Зеленский: Изменений ситуации на границах и линии соприкосновения на Донбассе пока нет
19:47
Инвесторы пытаются вывести капитал из Украины — Шмыгаль
19:22
«Нас не пугают никакие даты»: Зеленский обратился к военным в Мариуполе
18:59
Обслуживал оргтехнику: «ДНР» отправила дончанина в колонию на 10 лет за «шпионаж»
18:55
Зеленский расширил санкции против Шария, Гужвы и еще 8 человек
18:25
Министры обороны НАТО призвали РФ вывести войска из Украины
18:22
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенных «Минском» минометов
17:56
Россия — угроза: Зеленский утвердил стратегию обеспечения госбезопасности
все новости
ВИДЕО
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция