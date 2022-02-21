В зоне ООС с начала суток 14 обстрелов, ранен военный

В зоне ООС с начала суток 21 февраля и по состоянию на 9:00 было зафиксировано 14 обстрелов боевиков. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



«С начала этих суток, по состоянию на 9 утра, уже зафиксировано 14 обстрелов, причем 13 из них — из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Ранен один наш боец», - сообщил он.



В частности, около 4:15 в направлении населенного пункта Пески НВФ 52 раза стреляли из калибра 152 мм, а в 6:50 на мариупольском направлении был использован БПЛА, с которого сбросили два боезаряда ВОГ-17.

Кроме того, на брифинге ООС была озвучена информация о том, что с вечера минувших суток боевики на Донбассе 19 раз обстреляли гражданские объекты. По словам офицера гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил Виктора Лысюка, за период с 16:00 20 февраля по 09:00 21 февраля 2022 года было совершено 19 обстрелов по гражданским объектам.



В результате обстрелов за последние сутки повреждения получили 7 жилых домов в населенных пунктах Малиновое, Новолуганское, Железное, Зайцевое, Старый Айдар, Водяное, Талаковка, Красногоровка и Пески. Ранений и гибели среди гражданского населения не зафиксировано.



«Всего за последние 5 дней было зафиксировано 94 обстрелов гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Повреждены 44 гражданских дома. Подверглись разрушениям 4 учреждения образования. Повреждены 5 объектов важной инфраструктуры. Ранены 2 гражданских человека и получили контузию 3 гражданских человека», — сообщил Лысюк.

За минувшие сутки, 20 февраля, незаконные вооруженные формирования 80 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.