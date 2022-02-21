Донецкая фильтровальная станция обесточена, подача воды прекращена

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) была сегодня обесточена вследствие обстрела. Об етом сообщает «представительство ДНР в СЦКК».



Там отметили, что «на данный момент работа станции остановлена, подача воды прекращена».



Позже информацию подтвердил глава ДонОГА Павел Кириленко.



Он уточнил, что на подконтрольной Укриане части Донетчины из-за остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинской громады — Ласточкиного, Орловки и Верхнеторецкого. Всего без воды осталось более 29 тысяч человек.



В Авдеевке городская военно-гражданска администрация сообщила, что в результате перебоев водоснабжения с 8:00 22 февраля местным подразделением «Компания «Вода Донбасса» будет прекращена подача воды на город Авдеевка.



Там попросили горожан сделать запас воды.



«Относительно графика подачи или полного восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно», — добавили в Авдеевской ВГА.

Донецкая фильтровальная станция находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.