Полиция перекрыла дороги на Счастье

Полиция из-за обстрелов перекрыла дороги на Счастье. Фото: пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

Полиция Луганской области перекрыла дороги на Счастье в связи с обстрелами со стороны боевиков «ЛНР». Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.



«Сегодня, 21 февраля, сотрудниками полиции ограничено дорожное движение в направлениях: Петропавловка-Счастье и Счастье-Новоайдар. Просим всех граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям», — отметила она.

Город Счастье Луганской области остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения в результате остановки работы расположенной в городе Луганской теплоэлектростанции и обстрела участка теплосети. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.

Луганская ТЭС в Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередач, сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.