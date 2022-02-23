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Канада вводит санкции против РФ

23 февраля 2022, 08:57

Канада вводит санкции против РФ

Канада вводит ряд экономических санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

«Незаконные действия России в Украине — это атака на демократию и угроза миру во всем мире. Не заблуждайтесь: это очередное вторжение в суверенное государство. В координации с союзниками и партнерами Канада отвечает первым рядом экономических санкций», — написал Трюдо в Twitter.

Кроме того, премьер-министр сообщил о направлении дополнительных войск для укрепления сил НАТО.

«Мы также направляем до 460 дополнительных членов Канадских вооруженных сил для усиления НАТО. Это предполагает отправку дополнительных войск в Латвию, а также развертывание дополнительного фрегата и морского патрульного самолета», — отметил он.

США вводят санкции в отношении российских Внешэкономбанка (ВЭБ), Промсвязьбанка, а также 42 их дочерних компаний. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились по первому пакету санкций против России за признание группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении России после признания «Л-ДНР».

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы.

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