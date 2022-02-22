ЕС согласовал санкции против РФ, под них попадет 351 депутат Госдумы РФ

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились по первому пакету санкций против России за признание группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.



«Мы единогласно договорились по первому пакету санкций», — сказал он во вторник на пресс-конференции в Париже.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями ЕС окажутся 351 депутат Госдумы РФ и еще 27 физлиц и юрлиц.

22 февраял Госдума и Совет Федерации РФ ратифицировали договоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.