Кулеба призвал ввести больше санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров страны увеличить санкционное давление на экономику и окружение президента РФ Владимира Путина.

По его словам, Украина благодарна партнерам за уже предпринятые шаги в отношении России после признания «Л-ДНР».



«Чтобы остановить Путина от дальнейшей агрессии, призываем партнеров ввести больше санкций против РФ. Первые решительные шаги были предприняты вчера, и мы благодарны за них. Сейчас нужно увеличивать давление. Нанести удар по экономике РФ и окружению Путина. Болезненный удар. И сделать это уже сейчас», — написал глава МИД в Twitter.

США вводят санкции в отношении российских Внешэкономбанка (ВЭБ), Промсвязьбанка, а также 42 их дочерних компаний. Об этом говорится в сообщении Минфина США.



Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились по первому пакету санкций против России за признание группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении России после признания «Л-ДНР».



21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы.