Украина не отказывалась от переговоров с Россией

Украина и Россия проводят консультации о месте и времени проведения переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.



«Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса», – написал он на своей странице в Facebook.



Он подчеркнул, что «чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь».