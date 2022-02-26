«Мы сломали их замысел»: Зеленский заявил, что Киев и ключевые города контролируют ВСУ

Бои продолжаются во многих городах Украины, Киев и ключевые города вокруг него контролируются украинской армией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении.



«Мы успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашей страны, но мы знаем, что мы защищаем — страну, землю, будущее наших детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией, оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить тут своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел, они не получили ни единого преимущества над нами», — сказал Зеленский.



«На наших улицах, в небе Киева, в Василькове, в Вышгороде, даже в окружающих поялх продолжалась настоящая битва за Киев. Враг применил против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталм, в том числе из реактивной артиллерии, пытаются разрушить энергетические объекты, у них очень подлая тактика. Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома — это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие», — отметил президент.



Он подчеркнул, что народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском Союзе.



«Это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе», — сказал Зеленский.