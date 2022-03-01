Пятый день артобстрелов: Из Волновахи эвакуировали уже почти 500 человек

Сегодня из Волновахи, которую постоянно обстреливают российские оккупанты, удалось эвакуировать 346 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«Всего с начала российского вторжения из Волновахи и частично Волновахского района эвакуировали 496 человек, в том числе 100 детей и три человека с инвалидностью», — уточнил глава ОВГА.



Он отметил, что российские войска равняют Волноваху с землей уже пятый день.



«В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах. Оккупанты не дают возможности вывезти их по зеленому гуманитарному коридору. Используем любую возможность, чтобы помочь людям. Но понимаем, что кардинально изменить ситуацию можно только после того, как русские оккупационные войска прекратят огонь на уничтожение города», — подчеркнул Кириленко.



Он обратился к международным гуманитарным организациям с просьбой вмешаться и давить на оккупанта с требованием прекратить огонь.