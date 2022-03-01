Мариуполь без электричества, Волноваха почти уничтожена – глава ОГА

Оккупационные воска России продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«Неспокойная ночь с 28 февраля по 1 марта. Самое важное — Мариуполь и Волноваха наши! Оба города находятся под давлением врага, но держатся.



В Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город без электричества.



Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня уехала самостоятельно.



Приблизительно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало.



В Верхнеторецком частично жители возобновили электроснабжение своими силами. Без электроснабжения остаются Тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.



В Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.



С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет.



Мы пережили страшную зиму и начинаем новую украинскую весну. Слава ВСУ! Смерть оккупантам» — говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе остается тяжелой, украинская армия сдерживает натиск вооруженных сил России, в городе практически отсутствует электроснабжение и централизованное отопление. Об этом по телефону сообщил мер Мариуполя Вадим Бойченко в эфире информационного марафона, который ведут украинские телеканалы.