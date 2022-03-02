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Генштаб ВСУ: Армия РФ пытается продолжить наступление по всем направлениям, но ее блокируют

02 марта 2022, 07:59

Генштаб ВСУ: Армия РФ пытается продолжить наступление по всем направлениям, но ее блокируют

По состоянию на утро среды российская армия пытается продолжить наступление на всех направлениях, в том числе блокировать столицу и Мариуполь, получает отпор Вооруженных сил Украины и несет существенные потери, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Так, на Подольском направлении, по данным Генштаба, противник силами тринадцати батальонно тактическиъ групп (БТГр) из состава Восточного Военного коруга ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.

На Северском направлении до семнадцати БТГр войск РФ, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступать с целью блокирования Киева с северо-востока. Россияне остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал, подчеркнули в Генштабе.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не преуспевая, российские силы сосредоточили усилия на блокировке города Мариуполь, пишет Генштаб.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне РФ производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

В Генштабе расскказали, что, не преуспевая в продвижении своих сил, ВС РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры "с целью устрашения гражданского населения, которое совместно с ВСУ сопротивляется".

"Моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты несут потери по всем направлениям", – подчеркнули в Генштабе.

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