Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия чрезвычайно близки к завершению войны. По его словам, Штаты приблизились к тому, чтобы привести стороны к перемирию.

О войне в Украине Дональд Трамп вспомнил во время речи на 74-м ежегодном Национальном молитвенном завтраке, который традиционно посещает каждый президент США со времен Дуайта Эйзенхауэра. Перед тем он также заявил о намерении завершить гражданскую войну в Судане — стране на севере Африки.

«Я упорно работаю, чтобы прекратить эту войну. Мы очень близки к завершению. Это будет девятая», — сказал Трамп.

По его словам, война в Судане будет девятой по счету, которые он якобы закончил, если не удастся сперва добиться мирного соглашения между РФ и Украиной.

«Но мы работаем упорно, чтобы завершить эту войну, и мы очень близки к этому. Мы почти сделали это», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что делегации США, Украины и России достигли договоренности о проведении обмена военнопленными, в рамках которого планируется вернуть по 314 человек с каждой стороны. Предыдущий подобный обмен состоялся около пяти месяцев назад.