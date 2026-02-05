Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Военнослужащий, которого три года считали погибшим, вернулся живым из плена
05 февраля 2026, 18:28

Сегодня из плена был освобожден военнослужащий, который более трёх лет, с сентября 2022 года, считался погибшим. Об этом сообщает Ukraine context.

В мае 2023 года, после анализа и совпадения ДНК, даже были проведены символические «похороны».

Сегодня его родственники получили сообщение от Координационного штаба об освобождении, увидев его на фотографии во время обмена.

«Сейчас выясняются все обстоятельства», — отметили в сообщении.

Напомним, сегодня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157.

