Военнослужащий, которого три года считали погибшим, вернулся живым из плена

Сегодня из плена был освобожден военнослужащий, который более трёх лет, с сентября 2022 года, считался погибшим. Об этом сообщает Ukraine context.
В мае 2023 года, после анализа и совпадения ДНК, даже были проведены символические «похороны».
Сегодня его родственники получили сообщение от Координационного штаба об освобождении, увидев его на фотографии во время обмена.
«Сейчас выясняются все обстоятельства», — отметили в сообщении.
Напомним, сегодня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157.
