Кабмин утвердил обновленный состав заместителей в Министерстве обороны Украины

Правительство Украины утвердило обновленный состав заместителей Министерства обороны. Об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Алексей Вискуб утвержден первым заместителем министра обороны.
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк — заместителем министра обороны.
Сергей Боев — заместитель министра обороны Украины по евроинтеграции.
Также в команде остаются заместитель министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение, подполковник Юрий Мироненко, ответственный за развитие инноваций для фронта и Оксана Ферчук, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации.
