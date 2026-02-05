Кабмин утвердил обновленный состав заместителей в Министерстве обороны Украины

Кабинет министров Украины. Фото: Новости Донбасса

Правительство Украины утвердило обновленный состав заместителей Министерства обороны. Об этом сегодня сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Алексей Вискуб утвержден первым заместителем министра обороны.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк — заместителем министра обороны.

Сергей Боев — заместитель министра обороны Украины по евроинтеграции.

Также в команде остаются заместитель министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение, подполковник Юрий Мироненко, ответственный за развитие инноваций для фронта и Оксана Ферчук, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации.