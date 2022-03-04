В Чернигове в результате авианалета погибли 47 человек - ОГА

В результате вчерашней бомбардировки Чернигова российской армией погибли 47 человек. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.



«По уточненной информации из медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек», — говорится в сообщении.

Российская армия 3 марта нанесла ракетный удар по жилому массиву Чернигова. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.