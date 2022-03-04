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В Чернигове в результате авианалета погибли 47 человек - ОГА

04 марта 2022, 16:09

В Чернигове в результате авианалета погибли 47 человек - ОГА

В результате вчерашней бомбардировки Чернигова российской армией погибли 47 человек. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.

«По уточненной информации из медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек», — говорится в сообщении.

Российская армия 3 марта нанесла ракетный удар по жилому массиву Чернигова. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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