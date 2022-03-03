Авиаудар по центру Чернигова: 9 человек погибли, четверо травмированы

Вражеская авиация атаковала две школы в Чернигове и частные дома. В результате авиаудара, по предварительным данным, погибли 9 человек, еще четыре человека получили травмы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.



«Чернигов. Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели. По информации ГСЧС, предварительно 9 погибших и 4 травмированы», — написал он в Телеграм.



Днем 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова, где нет военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов.