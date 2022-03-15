Из Мариуполя сегодня смогли выехать около 20 тысяч человек — Офис президента

Сегодня из Мариуполя по гуманитарному коридору на частных авто выехало около 20 000 человек. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграм.



«Из 4 000 автомобилей, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь», — написал Тимошенко.



Он добавил, что всего по гуманитарным коридорам 15 марта удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 000 человек.