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Верещук: Украина категорически против открытия офиса Красного Креста в Ростове

24 марта 2022, 19:39

Верещук: Украина категорически против открытия офиса Красного Креста в Ростове

Россия хочет, чтобы Красный Крест открыл представительство в Ростове-на-Дону для того, чтобы вывозить украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию. Украина категорически выступает против этого, заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает «РБК-Украина».

«Мы категорически против того, чтобы Международное общество Красного Креста открывало офис в Ростове-на-Дону. Таким образом Россия хочет "освятить" так называемые "гуманитарные коридоры" на свою территорию, а на самом деле незаконное похищение и вывоз врагом наших граждан, которое уже происходит прямо сейчас», — заявила Верещук.

Вице-премьер также уточнила, что во время визита Петера Маурера в Киев никаких переговоров о возможности вывоза украинцев на территорию РФ и открытия офиса МККК вблизи границы, не было. При этом, по ее словам, украинская власть предоставила гуманитарным организациям доказательства открытия оккупантами фильтрационных лагерей для похищенных жителей Мариуполя и других населенных пунктов.

Также Верещук считает, что россияне могли выдать свое требование к Красному Кресту открыть в Ростове офис за якобы просьбу руководства этой организации. В то же время, отметила она, МККК из-за действий оккупантов пока не имеет полноценной возможности выполнять свой мандат — организовывать настоящие гуманитарные коридоры и доступ к военнопленным.

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