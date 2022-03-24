Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сегодня по семи гуманитарным коридорам эвакуировали более 3 тысяч человек

24 марта 2022, 23:41

Сегодня по семи гуманитарным коридорам эвакуировали более 3 тысяч человек

Сегодня, 24 марта, работали все семь согласованных гуманитарных коридоров. Из зон активных боевых действий удалось эвакуировать 3343 человека. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Донецкая область — 2717 жителей Мариуполя добрались до Запорожья. Уже третьи сутки оккупанты не дают разрешения для заезда в город колонны с гуманитарным грузом. Мы добились освобождения захваченных оккупантами два дня назад в Мангуше водителей и спасателей», — рассказала Верещук о ситуации по Донетчине.

Кроме того, в Запорожской области из города Пологи удалось эвакуировать 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната. Также в город была доставлена гуманитарная помощь.

При этом не удалось провести эвакуацию из Мелитополя, но вечером колонна с гуманитарным грузом добралась до города и продолжит движение завтра, отметила Верещук.

В Киевской области — 509 человек эвакуировали из Большой Дымерки, Богдановки и Бервицы в город Бровары.

Читайте также:

Верещук: Через 7 гуманитарных коридоров сегодня эвакуировали более 4,5 тысяч человек 

Еще по теме

Прочее
Эвакуация Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:00
Центр Донецка попал под обстрел
18:52
Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь
14:48
В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста
13:38
В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»
00:16
«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►
11:53
КПВВ «Новотроицкое» разрушен обстрелами
10:16
«ДНР»: 35 горняков остались под землей из-за обесточивания шахты имени Засядько
23:35
Эвакуация из Мариуполя через Бердянск. Часть Донецка без света. Дайджест НД за день ►
13:45
В Донецке обесточены шахта и крупная подстанция
16:40
«ЛНР» вводит комендантский час в захваченных районах Луганской области
11:00
«ДНР» заявила о гибели 55 мирных жителей за время эскалации на Донбассе
23:58
«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает
08:19
В Донецке прекращена подача воды из-за обстрелов
23:15
Мариуполь уничтожают. «Точка-У» в Макеевке. Дайджест НД за день ►
18:50
«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем
все новости
00:55
«Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе?» Зеленский обратился к премьеру Венгрии с призывом о поддержке
00:41
Зеленский присвоил звание «Город-герой» Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке
00:28
Попытки прорыва на Луганщине. В Бердянске уничтожен военный корабль. Дайджест НД за день ►
23:41
Сегодня по семи гуманитарным коридорам эвакуировали более 3 тысяч человек
23:30
Россияне убили еще двоих детей на Донетчине
22:59
Все больше смертей от голода: Блокадный Мариуполь умоляет о помощи
22:24
Министр обороны России Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике
21:48
На уничтоженном в Бердянске десантном корабле шло подкрепление для штурма Мариуполя
20:56
Байден заявил, что США ответят на применение Россией химического оружия
20:23
Оккупанты создали фильтрационный лагерь для выезжающих из Мариуполя
19:39
Верещук: Украина категорически против открытия офиса Красного Креста в Ростове
18:57
Российские оккупанты уничтожают украинскую литературу и учебники истории
18:39
Оккупанты пытаются ввести в обращение рубль в Мелитополе и Геническе
17:56
В Украине ввели уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ
17:28
Рада отменила ВНО на этот год, вступительная кампания пройдет по спецпроцедуре
все новости
ВИДЕО
Попытки прорыва на Луганщине. В Бердянске уничтожен военный корабль. Дайджест НД за день ►
25 марта, 00:28
Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►
24 марта, 00:28
Как в Берлине митингуют в поддержку Украины. Репортаж ►
23 марта, 12:44

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция