Сегодня по семи гуманитарным коридорам эвакуировали более 3 тысяч человек

Сегодня, 24 марта, работали все семь согласованных гуманитарных коридоров. Из зон активных боевых действий удалось эвакуировать 3343 человека. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Донецкая область — 2717 жителей Мариуполя добрались до Запорожья. Уже третьи сутки оккупанты не дают разрешения для заезда в город колонны с гуманитарным грузом. Мы добились освобождения захваченных оккупантами два дня назад в Мангуше водителей и спасателей», — рассказала Верещук о ситуации по Донетчине.



Кроме того, в Запорожской области из города Пологи удалось эвакуировать 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната. Также в город была доставлена гуманитарная помощь.



При этом не удалось провести эвакуацию из Мелитополя, но вечером колонна с гуманитарным грузом добралась до города и продолжит движение завтра, отметила Верещук.



В Киевской области — 509 человек эвакуировали из Большой Дымерки, Богдановки и Бервицы в город Бровары.