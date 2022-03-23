Верещук: Через 7 гуманитарных коридоров сегодня эвакуировали более 4,5 тысяч человек

Сегодня, 23 марта, сработали 7 гуманитарных коридоров, через которые удалось эвакуировать 4554 человека. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем телеграм-канале.



По ее информации, 2912 жителей Мариуполя сегодня добрались до Запорожья.



«Автобусы и грузовики с гуманитарной помощью, еще вчера доехавшие в Бердянск, были целый день заблокированы оккупационными войсками на въезде в город. Также на блокпосту в городе Васильевка оккупанты дополнительно удерживали колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Сегодня колонна останется на ночь в городе Токмак и завтра утром продолжит движение в Бердянск», — написала Верещук.



Она добавила, что завтра должны быть освобождены спасатели ГСЧС и водители автобусов, которых вчера безосновательно задержали в Мангуше.



Вице-премьер также сообщила о ситуации с эвакуацией людей из других горячих точек страны:

Запорожская область — 51 житель города Гуляйполе добрался до Запорожья, а в город удалось доставить гуманитарную помощь. В то же время оккупанты удерживали колонну автобусов для эвакуации людей из города Пологи в Запорожье на блокпосту в городе Васильевка. Сейчас уже их пропустили, и они продолжили движение по маршруту, завтра утром из Токмака будут вывозить людей.

Киевская область — эвакуировали 919 человек (из Большой Дымерки и Богдановки — 769 человек; из села Светильня — 150 человек). Из-за обстрелов и нарушений режима тишины оккупационными войсками сегодня снова не удалось провести эвакуацию людей из пгт Бородянка в город Белая Церковь.

Луганская область — 672 человека из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная и поселка Нижнее эвакуировано в Бахмут. Также в эти города доставлено 60 тонн гуманитарной помощи.