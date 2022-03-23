Верещук: Через 7 гуманитарных коридоров сегодня эвакуировали более 4,5 тысяч человек

Сегодня, 23 марта, сработали 7 гуманитарных коридоров, через которые удалось эвакуировать 4554 человека. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем телеграм-канале.
По ее информации, 2912 жителей Мариуполя сегодня добрались до Запорожья.
«Автобусы и грузовики с гуманитарной помощью, еще вчера доехавшие в Бердянск, были целый день заблокированы оккупационными войсками на въезде в город. Также на блокпосту в городе Васильевка оккупанты дополнительно удерживали колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Сегодня колонна останется на ночь в городе Токмак и завтра утром продолжит движение в Бердянск», — написала Верещук.
Она добавила, что завтра должны быть освобождены спасатели ГСЧС и водители автобусов, которых вчера безосновательно задержали в Мангуше.
Вице-премьер также сообщила о ситуации с эвакуацией людей из других горячих точек страны: