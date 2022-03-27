Зеленский объяснил, зачем Украине придется проводить референдум

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные пункты переговорного процесса с Кремлем. Он отметил, что изначально Россия в лице президента Владимира Путина ультимативно требовала от Украины нейтральный статус, однако затем появились другие требования.



«Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашей страны — мы готовы на него идти. Это был первый принципиальный пункт для РФ, насколько я помню. И насколько я помню, они из-за этого начали войну. Это сейчас они начали в ультиматумы добавлять пункты», — сказал Зеленский в интервью российским журналистам.



Он отметил, что вопрос о нейтральном статусе Украины сейчас обсуждают.



«Он глубоко проработан. Но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка аля-Будапештский меморандум. Нужен серьезный договор, который будет иметь гарантии безопасности и будет подписан всеми гарантами. Также он должен быть ратифицирован в парламентах стран-гарантов и обязательно должен быть референдума в Украине», — подчеркнул Зеленский.



Президент пояснил, что отказ от вступления в НАТО в Украине произойдет только в случае конституционных изменений. А для этого придется ждать год. Чтобы процесс был запущен быстрее, президент предлагает провести референдум.



При этом референдум в Украине должен проходить лишь при условии вывода иностранных войск с территории государства, отметил Зеленский.



Кроме этого, вопрос Крым и Донбасса также должен обсуждаться, убежден президент.



Еще один из пунктов для обсуждения с российской сторной является вопрос русского языка. Зеленский заявил, что хотел бы подписать договора о зеркальном уважении к языкам, истории и культурным ценностям со всеми странами-соседями, в том числе и с Российской Федерацией.



Также президент рассказал, что Украина сразу отказалась обсуждать с Россией на переговорах вопросы так называемых демилитаризации и денацификации, о которых ранее заявлял Путин.