Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский объяснил, зачем Украине придется проводить референдум

27 марта 2022, 22:00

Зеленский объяснил, зачем Украине придется проводить референдум

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные пункты переговорного процесса с Кремлем. Он отметил, что изначально Россия в лице президента Владимира Путина ультимативно требовала от Украины нейтральный статус, однако затем появились другие требования.

«Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашей страны — мы готовы на него идти. Это был первый принципиальный пункт для РФ, насколько я помню. И насколько я помню, они из-за этого начали войну. Это сейчас они начали в ультиматумы добавлять пункты», — сказал Зеленский в интервью российским журналистам.

Он отметил, что вопрос о нейтральном статусе Украины сейчас обсуждают.

«Он глубоко проработан. Но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка аля-Будапештский меморандум. Нужен серьезный договор, который будет иметь гарантии безопасности и будет подписан всеми гарантами. Также он должен быть ратифицирован в парламентах стран-гарантов и обязательно должен быть референдума в Украине», — подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что отказ от вступления в НАТО в Украине произойдет только в случае конституционных изменений. А для этого придется ждать год. Чтобы процесс был запущен быстрее, президент предлагает провести референдум.

При этом референдум в Украине должен проходить лишь при условии вывода иностранных войск с территории государства, отметил Зеленский.

Кроме этого, вопрос Крым и Донбасса также должен обсуждаться, убежден президент.

Еще один из пунктов для обсуждения с российской сторной является вопрос русского языка. Зеленский заявил, что хотел бы подписать договора о зеркальном уважении к языкам, истории и культурным ценностям со всеми странами-соседями, в том числе и с Российской Федерацией.

Также президент рассказал, что Украина сразу отказалась обсуждать с Россией на переговорах вопросы так называемых демилитаризации и денацификации, о которых ранее заявлял Путин.

Еще по теме

Прочее
Референдум переговоры с Россией
Люди
Владимир Зеленский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:45
Депутат горсовета Мариуполя от ОПЗЖ сотрудничает с оккупантами
16:29
Ни одна страна не признает «референдум» на оккупированных территория Украины — МИД
16:01
Оккупанты отключили украинскую мобильную связь вдоль побережья Азовского моря
14:44
ОРДЛО готовится к присоединению к России, готовят новый «референдум»
10:30
Авдеевка и Красногоровка под огнем, а в Мариуполе — депортация. Дайджест НД за день ►
13:48
В Славутич вошли российские оккупанты. Жителей города разгоняют стрельбой и светошумовыми гранатами
11:26
«ДНР» разрешила использовать наличные гривны параллельно с российскими рублями
10:58
Ищут «нацистов»: В Мариуполе оккупанты начали зачистку
00:18
В Донецке танк протаранил маршрутку. РФ меняет цели войны? Дайджест НД за день
18:49
Пушилин поменял «министра доходов и сборов ДНР»
11:27
В Мариуполе оккупанты открыли штаб «Единой России»
20:00
Центр Донецка попал под обстрел
18:52
Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь
14:48
В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста
13:38
В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»
все новости
23:45
Депутат горсовета Мариуполя от ОПЗЖ сотрудничает с оккупантами
23:34
Зеленский: Мы готовы обменивать пленных по принципу «всех на всех»
23:24
Зеленский предлагал украинским военным покинуть Мариуполь, но те отказались
22:46
За неделю украинские военные отбили 63 атаки российских войск на Донбассе
22:00
Зеленский объяснил, зачем Украине придется проводить референдум
21:56
Чемпион мира погиб в бою за Мариуполь
21:06
Зеленский объяснил, как хочет разрешить языковой вопрос в переговорах с Россией
19:16
Украина и Россия продолжат переговоры в Турции завтра
19:06
Ядерная установка в Харькове повреждена при обстреле российских войск
18:23
Херсон и Каховка митинговали против оккупантов ►
17:32
РФ потратила миллиарды на сеть пророссийских политиков в Украине, но те их «кинули» — Bellingcat
17:31
Новая «обувь на берегу Дуная». В память о погибших мариупольцах жители Будапешта провели акцию
16:29
Ни одна страна не признает «референдум» на оккупированных территория Украины — МИД
16:01
Оккупанты отключили украинскую мобильную связь вдоль побережья Азовского моря
14:44
ОРДЛО готовится к присоединению к России, готовят новый «референдум»
все новости
ВИДЕО
Авдеевка и Красногоровка под огнем, а в Мариуполе — депортация. Дайджест НД за день ►
27 марта, 10:30
В Донецке танк протаранил маршрутку. РФ меняет цели войны? Дайджест НД за день
26 марта, 00:18
Попытки прорыва на Луганщине. В Бердянске уничтожен военный корабль. Дайджест НД за день ►
25 марта, 00:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция