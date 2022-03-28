В Рубежном из-за обстрела один человек погиб, еще один ранен

Российская армия ночью и утром обстреляла дома в Рубежном и Лисичанске. В результате чего один человек погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Неутешительные новости с самого утра – россияне снова обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, обнаружено тело одного погибшего, раненого отправлено каретой скорой помощи в больницу. Число жертв еще уточняется», – говорится в сообщении.



Он отметил, что одного из районов в Рубежном ВСУ удалось оттеснить противника.



Также Гайдай сообщил, что спасатели смогли воспользоваться относительной тишиной и восстановить работу насосной станции в Рубежном и предоставить людям «долгожданную воду».