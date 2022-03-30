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Российские оккупанты похитили 11 мэров городов с начала войны – Денисова

30 марта 2022, 18:06

Российские оккупанты похитили 11 мэров городов с начала войны – Денисова

С начала войны России против Украины оккупанты похитили 11 городских голов, а также 8 других должностных лиц муниципалитетов. Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова.

Так, сегодня в Херсоне оккупанты, которые представились сотрудниками «милиции», захватили в плен общественного деятеля, волонтера и священника ПЦУ Сергея Чудиновича. Трое боевиков ворвались в церковь, провели обыск, проверили документы и мессенджеры у присутствующих, после чего забрали Сергея в неизвестном направлении.

Кроме того, российские военные похитили мэра Приморска Запорожской области Александра Кошелевича, мэра Берислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича в Херсонской области.

В Сумской области захватчики похитили старосту Новоборовицького старостинского округа Анатолия Серого. Боевики отметили, что вернут старосту при условии, если будет расчищена дорога к Новым Борович от поваленных деревьев.

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