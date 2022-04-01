Андрей Бабицкий. Скриншот телеканала «Оплот»

Российский журналист, проживавший в Донецке, Андрей Бабицкий скончался в ночь на 1 апреля в возрасте 57 лет. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Оплот», с которым сотрудничал Бабицкий.



Причиной его смерти стала ишемическая болезнь сердца, пишет «Комсомольская правда».



Андрей Бабицкий стал известен благодаря своим репортажам времен чеченских войн. До сентября 2014 года он работал в российской редакции «Радио Свобода», откуда его уволили — по официальной версии, в связи с реорганизацией, а по мнению Бабицкого, из-за поддержки им аннексии Крыма и «Л-ДНР».



В 2015 году он переехал в Донецк, где работал на телеканалах группировки «ДНР». В последнее время он был автором и ведущим программы «Главная тема с Андреем Бабицким» на «Оплоте». Также сотрудничал с прокремлевскими сайтами «Украина.ру», «Взгляд» и Life.