«Афганизации» не будет: Подоляк — о дальнейшей ситуации в войне с Россией

Россия уйдет со всех украинских территорий, кроме юга и востока, и будет пытаться шантажировать своим военным присутствием там. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«"Афганизации" и длительного, изнуряющего для России конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия», — написал Подоляк в Твиттер.



Он подчеркнул, что без тяжелого оружия Украине не обойтись, «если хотим вынести россиян подальше».