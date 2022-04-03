«ДНР» создала «госкомитет обороны», как во времена Сталина

Группировка «ДНР» создала так называемый «Госкомитет обороны» в отдельных районах Донецкой области. Соответствующий указ подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



В группировке заявили, что опирались на документ, созданный Иосифом Сталиным в 1941 году.



Среди прочего, в задачи комитета входит ряд запретов. К примеру, комитет может запрещать проведение митингов, акций, забастовок. Также он отвечает за изъятие у предприятий и местных жителей имущества, если такое сочтут нужным для ведения войны. Вводится военная цензура.



Теперь всем жителям ОРДО, а не только мужчинам, могут запретить выезжать за пределы оккупированной территории. Местных жителей теперь могут привлекать к общественным работам по возведению оборонных объектов.



Также комитет может запретить проживание или пребывание людей в том или ином месте.

При СССР Государственный комитет обороны был задуман как чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в стране. Комитет был расформирован в сентябре 1945 года.