В Мангуше похитили представителей Красного креста – Бойченко

В городе Мангуш Донецкой области российские военные задержали представителей Международного Комитета Красного Креста, которые пытались добраться до заблокированного Мариуполя. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге.



«Вчера представители Международного Красного Креста уехали в Мариуполь. Они доехали в город Мангуш, там они были арестованы», - сказал Бойченко.



Он добавил, что вице-премьер Ирина Верещук занимается тем, чтобы освободить похищенных представителей МККК.

1 апреля стало известно, что команда Международного Комитета Красного Креста, которая отправилась в Мариуполь, чтобы способствовать безопасному выходу гражданского населения, не смогла попасть в город.